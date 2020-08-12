İHA

Koronavirüs sürecinde adından sıkça söz ettiren Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde bugüne kadar 10 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, bir dönem giriş-çıkışların da sınırlandırıldığı 2 bin 600 nüfuslu mahallede vaka sayısı 100'ü bulmuştu. Aradan geçen yaklaşık 3 ayın ardından alınan tedbirler sayesinde vaka sayısı sıfıra düşürüldü. Vaka sayısının sıfıra düşmesinin ardından mahalledeki karantina kaldırılırken kahvehane, berber gibi işletmeler yeniden hizmete girdi. Tedbirleri elden bırakmayan mahalle sakinleri 'yeni normal'e uygun olarak yaşamlarını sürdürmeye başladı.

YENİ NORMALE GÖRE YAŞAM DEVAM EDİYOR

Vaka sayısının sıfıra inmesiyle alakalı konuşan Küner Mahallesi muhtarı Harun İbiş Aydın, vakaların bir ara 100'ün üzerine çıktığını belirterek, "İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Menderes İlçe Kaymakamlığı ve Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çok sıkı bir çalışma sonucu vakalarımız sıfırlandı. Bu süreçte sokağa çıkma yasağı olmadı. İşi olmayan kimse sokağa çıkmadı. Herkes yaşantısını evde geçirdi. Kahvehaneler berberler kapatılmıştı. Şimdiyse yeni normale göre yaşantımızı devam ettiriyoruz. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Sosyal mesafeyle uymak zorundayız. Maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak. Vatandaşlarımız işlerine devam ediyor, köyümüz normalde döndü" dedi.

"KURALLARA UYARAK BU DÖNEMİ RAHAT GEÇİRDİK"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Doğan ise pandemi sürecinde kendilerini evde koruduklarını vurgulayarak, "Kendimizi evimizde koruduk bu dönemi çok rahat geçirdik. Kurallara uyduk ve evimizden çıkmadık. Kimseyle buluşup oturmadık. Çok şükür, şu anda köyümüzün durumu çok güzel" ifadelerini kullandı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR

Bir diğer mahalle sakini Mevlüt Parıldar da, Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine verilen kurallara uyduklarını ve başardıklarını söyledi. Parıldar, "Şimdi durumlar iyi. Herkes mesafesine dikkat ediyor. Kahvehanede herkes ayrı masalarda oturuyor." ifadesini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!