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İstanbul Zincirlikuyu'da bulunan Zorlu Center Alışveriş Merkezi'nde lüks restoranların bulunduğu alanda bir kafenin çatısı çöktü.

DHA'nın haberine göre, çökme sonucu kafede bulunan bazı müşterilerin yaralandığı bildirildi. Olay yerine de ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın aktardığı bilgiye göre ise bir kadın müşterinin parmağının koptuğu iddia edildi.

Çatının neden çöktüğü ise henüz netlik kazanmadı.

Kentte 3 günden bu yana etkili olan poyraz fırtınası ise 108 çatının uçmasına neden olmuş ve şehrin çeşitli bölgelerinde de 128 ağaç devrilmişti. Ancak Zorlu AVM'de meydana gelen olayın bugün etkisini yitiren fırtınadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı da yapılacak tespitler sonunda açıklanabilecek.