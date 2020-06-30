İHA

Adana'da zorla evlendirildiğini ileri süren bir genç kız nikah töreninden polisi arayarak yardım istedi. Polis töreni basıp genç kızı kurtarırken, annesini polis merkezine götürdü.



İHA'nın haberine göre, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğü'ne getirildi. Ancak evlenmek istemeyen Beyazkaya, törende bir fırsatını bulup 155 Polis İmdat hattını arayarak "Beni zorla evlendirecekler, şu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonu'ndayız, ben evlenmek istemiyorum beni kurtarın" diyerek yardım istedi.

Genç kızın çağrısı üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri nikah salonuna baskın düzenledi. Polis, genç kızı salondan dışarı çıkartıp dinledi. Bu arada genç kız gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın yakınları ve annesi de hem olayı görüntüleyen basın mensuplarına hem de polislere tepki gösterdi.

Bu sırada genç kız uzun süre polis arkasında gözyaşı döktü. Genç kız bir süre sonra ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Polis daha sonra ifadesini almak için anneyi de polis merkezine götürdü.