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        Haberler Gündem Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi'nde silahlı saldırı! Zeydan Karalar'ın çalışma arkadaşı yaralandı - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili'ne silahlı saldırı

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e silahlı saldırı düzenlendi. Samet Güdük ameliyata alındı. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada saldırganın yakalandığı, olayın alacak meselesi yüzünden yaşandığı bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 12.02.2024 - 13:06 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:09
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        Adana belediyesinde silahlı saldırı!
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        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. Güdük, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

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        İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        SALDIRGAN BELEDİYE ÇALIŞANI ÇIKTI

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük'ü vuran M.G. gözaltına alındı. M.G.'nin Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda çalıştığı, Güdük'ün arkadaşı olduğu, bir süre sohbet ettikten sonra üzerindeki tabancayı çekip, ateş ettiği belirlendi.

        Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen M.G.'nin belediye personeli olduğu için üst araması yapılmamış olabileceği ileri sürüldü. Aşırı kan kaybeden ve uzun süre duran kalbi tekrar çalıştırılan Güdük'ün durumunun kritik olduğu, yaşam destek ünitesine bağlandığı bildirildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Vekili Samet Güdük, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olayın alacak meselesi yüzünden gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup, saldırgan yakalanmıştır" denildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

        Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M. G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır.

        Söz konusu olayla ilgili çok yönlü olarak tahkikata başlanmıştır."

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