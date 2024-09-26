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        Haberler Dünya Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti | Dış Haberler

        Türkiye, Ege Denizi'ndeki karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunan makamlarına iletti

        Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:25
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        "Yunanistan makamlarına tepkimiz iletildi"
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        Dışişleri Bakanlığı, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili tepkisini Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde ilettiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu tip hadiselerde izlenen diplomatik prosedürün belli olduğu ve senelerdir harfiyen yerine getirildiği belirtilerek, "İhlallerin ardından gerekli girişimlerin yapılmadığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, son günlerde Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde gerçekleştirilen karasuyu ihlalleriyle ilgili Türkiye'nin tepkisinin Yunanistan makamlarına her düzeyde ve en güçlü şekilde iletildiği kaydedildi.

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