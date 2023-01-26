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Son dakika haberi YSK'nın yeni başkanı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener, başkanvekili de Ekrem Özübek oldu

Giriş: 26.01.2023 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YSK'nın yeni başkanı açıklandı! - Haberler
AA

YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapıldı.

AA'da yer alan habere göre yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.

Görev süresi dolan Muharrem Akkaya, YSK başkanlığına seçilen Ahmet Yener'e görevi devrettikten sonra kurumdan uğurlandı.

Akkaya, YSK önünde bekleyen basın mensuplarına, görevini Yener'e devrettiğini söyledi ve başarı diledi. Akkaya'yı uğurlayan Yener de görev süresi dolan başkan ve başkanvekiline emekleri dolayısıyla teşekkür etti.

AHMET YENER KİMDİR?

Ahmet Yener, 1966'da Beypazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989'da mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener, sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hakimliği görevlerinde bulundu.

Yener 2011'de Yargıtay, 2020'de YSK üyeliğine seçilmişti.

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