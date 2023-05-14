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Son dakika haberi YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!

YSK Başkanı Ahmet Yener: 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır.

Giriş: 14.05.2023 - 17:46 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama! - 2023 Seçim Haberleri
YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
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DHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yaptığı yazılı açıklamada, yurt genelinde oy verme işlemleri sırasında bir parti müşahidi ile iki vatandaşın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirtti ve hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AA'da yer alan habere göre "14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme işlemleri sonuçlanmıştır. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum olmamıştır" ifadesini kullanan Yener, seçimde emeği geçen siyasi partilere, merkez teşkilata, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık görevlileri ile çeşitli kademelerde görev alanlara, bakanlıklara, ilgili kurumlara, güvenlik güçlerine ve süreci başından bu yana takip eden basın mensuplarına teşekkür etti.

YSK Başkanı Yener, seçimin ülkeye, millete, cumhurbaşkanı adaylarına ve siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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