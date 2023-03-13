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Son dakika haberi YSK Başkanı açıkladı! Seçim takvimi 18 Mart'ta başlıyor

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart 2023 olarak belirlendiğini açıkladı.

Giriş: 13.03.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: YSK Başkanı açıkladı! Seçim takvimi 18 Mart'ta başlıyor
YSK Başkanı açıkladı! Seçim takvimi 18 Mart'ta başlıyor
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AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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