YRP'nin yarınki açıklaması ertelendi

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarınki açıklaması ertelendi. Erbakan'ın yerel seçim kararını pazartesi açıklayacağı öğrenildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yarın İstanbul'da partisinin yerel seçimde işbirliği ile ilgili kararını açıklayacaktı. Ancak yeni bir gelişme yaşandı ve AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetlerinin bu akşam bir kez daha bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmenin adresi de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi olacak.