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Son dakika haberi YÖK'ten sınav kararı

YÖK üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi

Giriş: 18.05.2023 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi YÖK'ten sınav kararı
YÖK'ten üniversitelerde sınav kararı
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AA

Yükseköğretim Yürütme Kurulu, üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023'ten sonra yapılmasına karar verdi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için üniversitelerde dönem sonu sınavlarına ilişkin karar aldı.

YÖK Yürütme Kurulu'nun kararında şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir."

Söz konusu karar, bugün üniversitelere iletildi.

Öte yandan YÖK; Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin, "sınavların, yüz yüze eğitim verilen programlarda yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programlarda ise çevrim içi yapılmasına" yönelik kararını destekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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