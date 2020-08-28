Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, tartıştığı eşi Aynur Sülükoğlu'nu (47) evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim olan Hicazi Sülükoğlu (63),sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi'nde oturan Hicazi Sülükoğlu, önceki gün, bir süre önce evlendiği Aynur Sülükoğlu ile evlerinin bahçesinde tartıştı. İddiaya göre tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hicazi Sülükoğlu, eşi Aynur Sülükoğlu'nu 12 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Ardından da polisi arayıp, 'Evimin bahçesinde eşimi öldürdüm' dedi. Eve gelen polis ekipleri, bahçede Aynur Sülükoğlu'nun cansız bedenini buldu.
Gözaltına alınan koca Hicazi Sülükoğlu ise Sivrihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, eşinin kendisine keserle saldırdığını öne sürerek, cinayeti itiraf etti. Sülükoğlu, bu sabah adliyeye sevk edildi.
'EVİ ÜSTÜNE YAPMASINI İSTEMİŞ'
Sülükoğlu'nun savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde, "Evde sürekli huzursuzluk çıkıyordu. Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üzerine yaptım. Ancak huzursuzluk devam etti. Evi üzerine yaptıktan sonra 'Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin' gibi sözler söylüyordu. Olay günü aynı konudan tartışma çıktı, aramızda. Evin bahçesinde,yerden aldığı keserle saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp, ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.
Önceki evliliğinden 2 çocuğu olan katil zanlısı Hicazi Sülükoğlu, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Polis, gazetecilerin görüntü almasını engellemek için Sülükoğlu'nu arka kapıdan çıkararak, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürdü.
Öte yandan öldürülen Aynur Sülükoğlu'nun Hicazi Sülükoğlu ile 5'inci evliliğini yaptığı öne sürüldü. Soruşturma sürüyor.
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