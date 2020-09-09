Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğini belirtmişti.
Açıklamanın ardından dün özellikle İstanbul'da otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk ettiği görülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ayakta yolcu almanın yasaklandığı minibüslere yönelik denetim yaptı. Ekipler, bugün de aynı manzara ile karşılaştı. Esenyurt'ta 12 kişilik kapasiteli bir minibüsten 33, bir başka minibüsten ise 24 kişi çıktı.
BÖYLE SAVUNDULAR: ZORLA BİNİYORLAR
Yapılan uygulama kapsamında sivil trafik ekipleri, Esenyurt'ta da toplu taşıma uygulaması gerçekleştirdi. Birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görüldü. Uygulamada bir minibüste 12 yerine 33 kişi çıktı. 21 yolcu araçtan indirildi. Tıka basa yolcu taşıyarak kuralları hiçe saya minibüs şoförü hakkında İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 liraya kadar para cezası yazılmak üzere ceza tutanağı tutuldu. Durdurulan bir başka minibüste de 12 yolcu olması gerekirken 24 yolcu olduğu tespit edildi. Aracında fazla yolcu taşıyan minibüs şoförleri, yolcuların araca zorla bindiğini, engelleyemediklerini iddia etti.
Avrupa Yakası'ndaki bir başka denetim noktası olan Zincirlikuyu'da da, minibüslerin fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi. Anadolu Yakası'nda ise denetim noktası Kadıköy, D-100 Karayolu Bostancı mevkii oldu. Burada da Sivil Trafik ekipleri minibüsleri durdurdu. Minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmazken bir minibüs şoförüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.
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