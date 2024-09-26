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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yılmazlar çökertildi! 14 gözaltı

        Son dakika haberi Yılmazlar çökertildi! 14 gözaltı

        Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda Yılmazlar çetesi çökertildi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 07:58 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:34
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        Yılmazlar çökertildi! 14 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde düzenlenen "Kuyu-29" operasyonunda 14 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu "Kuyu-29" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

        Elebaşılığını Ahmet Tanyel'in yaptığı "Yılmazlar" organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli Trabzon, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, şüphelilerin, Muğla'nın Menteşe ilçesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik baskı ve cebir kullanarak "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini kaydetti.

        Bakan Yerlikaya, operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda cep telefonu, senet, ruhsat, plaka, POS cihazı ve hard diskin ele geçirildiğini ifade etti.

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