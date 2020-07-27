Bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı-Iğdır-Kars'ta “YILDIRIM-3 AĞRI DAĞI” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personel görev alıyor.