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Son dakika haberi Yıkılan binanın fen işleri sorumlusu kaçmak isterken yakalandı!

Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçmak isterken İstanbul'da gözaltına alındı

Giriş: 02.03.2023 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yıkılan binanın fen işleri sorumlusu kaçmak isterken yakalandı!
Bu kez de fen işleri sorumlusu kaçmak isterken yakalandı!
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AA

Hatay'da depremde yıkılan Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, Tacikistan'a kaçmak isterken İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay Belen'de depremde yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Dalkılıç'ın hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan uçağına bindiğini belirledi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararı sonrası, ekipler Tacikistan yetkilileriyle görüşerek Dalkılıç'ın ülkeye alınmayıp geri gönderilmesi talebinde bulundu.

Görüşmelerin ardından, Tacikistan'a alınmayarak aynı uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Dalkılıç gözaltına alındı.

MALATYA'DA TUTUKLU SAYISI 33'E YÜKSELDİ

Öte yandan Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 82'ye, tutuklananların sayısı 33'e yükseldi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınmış, 28 zanlı tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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