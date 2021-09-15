Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen çok önemli bir açıklama yaptı.

Dilmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda A Milli Takım'ın yeni hocası ile ilgili "TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." ifadelerini kullandı.

Resmi duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.