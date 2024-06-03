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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yasa dışı silah sevki! 225 tabanca ele geçirildi

        Son dakika haberi Yasa dışı silah sevki! 225 tabanca ele geçirildi

        Konya'da doğu illerine yasa dışı silah sevk edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda; bir araçta 225 tabanca ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 08:16 Güncelleme: 03.06.2024 - 08:51
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        Yasa dışı silah sevki! 225 tabanca ele geçirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "Mercek-20" operasyonunda 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu "Mercek-20" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

        Yerlikaya, operasyonda, yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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