Yardım isteyen kadına taciz iddiasında önemli gelişme!

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Trabzon’da iddiaya göre kendisini bıçakla yaralayan kocasından bir yıl önce boşanan astım hastası G.A. (38),Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek yardım talebinde bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, G.A., Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü S.D.’ye elindeki evrakları verdi, eksik olan sağlık raporunu ise Whatsapp üzerinden gönderdi. Müdür, yardım isteyen kadına kocası tarafından nerelerinden bıçaklandığını sordu ve fotoğraflarını istedi.

Kadın ise mahrem yerinden bıçaklandığını belirterek, fotoğrafı neden istediğini sordu. Şaka yaptığını attığı mesajla belirten müdür ile kadın arasında mesajlaşma trafiği her geçen gün arttı. Sonunda kadından cinsel içerikli fotoğraflar istediği öne sürülen müdür, kadına kendi fotoğraflarını gönderdi.

Kadın fotoğrafları ve müdürün attığı mesajları kaydetti. G.A., kendisine yardım etmeyince S.D.'ye fotoğraf ve mesajlarını gönderdi. Ardından da makamına gittiği S.D.’ye, "Benimle ilişkiye girmeden bana yardım etmeyecek" diye bağırdıktan sonra şikayetçi oldu.

EVİNE KÖFTE GETİRMEK İSTEDİ

Polis merkezine giden G.A., “Yardım talebinde bulundum. Kolumdaki izleri sordu. Hayat hikayemi anlattım. Kolumu okşamak istedi. Kolumu çektim. Eşimin beni bıçakladığı karnımı görmek istedi. Benden astım raporunu istedi. Astım raporunu getirdim. Bana mesaj atarak köfte yaptırıp eve gelmek istediğini söyledi. Benden fotoğraflar istedi. Kabul etmeyince, dışarıda buluşmak istedi. Köftecide buluştuk. Kendisini mutlu etmem halinde yardım alabileceğimi söyledi. Bunun üzerine ben de talebini kabul etmedim ve şikayette bulundum” dedi.

MÜDÜR: TUZAK KURDU ŞANTAJ YAPTI

Gözaltına alınan S.D., hakkındaki suçlamaları reddederek, “Bana raporunu gönderince sohbet etmeye başladık. Uzun zamandır köfte yemediğini söyledi. Ben de ‘Yaptırıp eve getireyim’ dedim. ‘Ev olmaz’ deyince dışarıda buluştuk. Bana tuzak kurdu. Şantajda bulundu. Şikayetçiyim” diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Mesajları delil olarak dosyaya koyan polis, şüpheli ile birlikte hazırladığı dosyayı savcılığa ulaştırdı. Cinsel taciz, görevi kötüye kullanma ve hakaret iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan S.D. emekli oldu.

SAVCI İKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA HAPİS İSTEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı iddianamesini tamamlayıp mahkemeye gönderdi. Trabzon 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan şüphelilerden S.D. hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel taciz", G.A. hakkında ise "hakaret ve şantaj" iddiasıyla dava açıldı.

S.D. hakkında 2 yıl 4 ay 15 günden 10 yıla kadar hapis isteyen savcı, G.A.'nın ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep etti. 5 bin güne kadar adli para cezası talep etti. Savcı G.A. hakkında hakaret suçundan istediği 3 aydan 1 yıla kadar olan hapis cezasının, haksız fiil nedeniyle işlendiğini iddiasıyla cezanın kaldırılabileceğine hükmetti.