SON DAKİKA | Yalova'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'dan da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İstanbul deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri... Yalova, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, saat 15.07'de Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, deprem ile ilgili bilgi notu paylaşırken büyüklüğünü 3.9, derinliğini ise 7.04 km olarak duyurdu. AFAD ayrıca, depremin merkez üssünün Armutlu'ya 3.59 km uzaklıkta olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA | YALOVA'DA DEPREM! KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi de son dakika bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Armutlu olduğunu ve büyüklüğünü ise 4.1 olarak kamuoyuna duyurdu. Kandilli ayrıca, depremin 2.8 km derinlikte olduğunu ve çevre illerden de hissedildiğini kaydetti.

BURSA, İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen deprem, Bursa, Yalova ve İstanbul başta olmak üzere çevre iller ve ilçelerden de hissedildi.

Deprem nedeniyle kısa süreli bir panik yaşandı.

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