Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

        AFAD'dan son dakika deprem haberi geldi. Yalova'da saat 09.21'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalova merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2.42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

        Saat 09.21'de meydana gelen deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

        VALİ KAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

        Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi merkezli 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş'ta deprem!
        Kahramanmaraş'ta deprem!

        Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'nın Dulkadiroğlu ilçesi merkezinde de 4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

        Her iki depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deprem
        #yalova
        #AFAD
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        "Kur'an-ı baştan sona okudum"
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Hurma çekirdeğinin bilinmeyen faydaları!
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Gözler Fed'in faiz kararında
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Karı koca can verdiler! Büyük acı!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Aldatıcı reklamlara ceza
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor
        Japonya, Kuzey Kore'ye maçtan önce yetkili gönderiyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Habertürk Anasayfa