Son dakika haberi Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalova merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2.42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Saat 09.21'de meydana gelen deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

VALİ KAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi merkezli 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'nın Dulkadiroğlu ilçesi merkezinde de 4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Her iki depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.