Aktif fay hatları bulunun ülkemizde deprem endişesi yaşayanlar gün içinde sık sık son depremleri kontrol ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler ile Türkiye'deki son depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü belli oluyor. Son paylaşılan bilgiye göre; Kahramanmaraş 4.0 ile sallandı. İşte, 20 Mart 2024 Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...