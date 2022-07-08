Westbrook transferi pahalıya patlayabilir

NBA'de transfer sezonu başladı. Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic ile 5 yıllığına 270 milyon dolara anlaştı.

New York Knicks de Dallas Mavericks'ten Jalen Brunson'ı 104 milyon dolar karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Önümüzdeki sezon şampiyonlukta iddialı olmak isteyen Brooklyn Nets ise Los Angeles Lakers'tan Russell Westbrook ile ilgileniyor.

Nets, Kyrie Irving ile Westbrook'u takas etmek istiyor ancak bu hamle NBA tarihindeki en pahalı transferlerden biri haline gelebilir.

Westbrook'un önümüzdeki yıl için 47 milyon dolarlık kontratı bulunuyor. Nets, Westbrook'u transfer etmesi halinde oyuncuların toplam sözleşme miktarındaki üst limiti de aşmış olacak.

Bu da Nets'e NBA kuralları gereği 50 milyon dolar vergi cezası anlamına geliyor.

Westbrook'un önümüzdeki yıl için Nets'e maliyeti böylece 97 milyon doları bulacak.