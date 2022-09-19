Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hataysporda teknik direktörlük görevine Volkan Demirel getirildi.

Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lüftü Savaş "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalinde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız" dedi.