Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç gol düellosuna dönüşürken Fatih Karagümrük uzatmalara giden karşılaşmayı 5-4'lük tarihi skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmada hava şartları oldukça çetindi. Fatih Karagümrük'ün İtalyan kalecisi Emiliano Viviano'nun soğuktan titrediği anlar maçı yayınlayan A Spor'un kameralarına takıldı.

Mücadelede ikinci uzatma devresi oynanırken Viviano soğuktan tir tir titredi.