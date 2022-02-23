Vitor Pereira'nın yeni takımı açıklandı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya ekiplerinden Corinthians'ın başına getirildi. Pereira'nın 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı açıklandı.

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