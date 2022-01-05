Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca, bordo mavili takıma transferi hakkında açıklamalarda bulundu.
"HEYECANLI VE MUTLUYUM"
Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Visca, "Bildiğiniz gibi 10 seneden sonra bugüne geldik. Çok heyecanlıyım. Sayın başkan, benim babam gibi. Öncelikle bana izin verdiği için teşekkür ediyorum. Uzun zaman oturduk, konuştuk. Bana çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir camia olmadı. Sayın Ahmet başkana da teşekkür ediyorum. Heyecanlıyım, mutluyum ve Trabzonspor´a gideceğim için motiveyim. Büyük bir camia ile birlikte şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi´ne gitmek istiyorum. Burada çok şey yaşadık. Şampiyonluk yaşadık, Şampiyonlar Ligi´ne gittik. Ayrılmak kolay değil. Büyük bir camiaya gidiyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu bir sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız" diye konuştu.
"SEZON SONU HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"
Bordo mavili takımdan daha önce de tekliler aldığını söyleyen Visca, "Trabzonspor camiası beni yıllardan beri istiyor. Çok yakın hissediyorum. Yarın da imzadan sonra taraftarla beraber sahada performansımı daha fazla göstereceğim. Sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.
"ABDULLAH AVCI BENİM ÖĞRETMENİM"
Teknik direktör Abdullah Avcı´dan övgüyle bahseden Visca, "Abdullah Avcı, benim öğretmenim. Onunla konuştuk. Beni isteyen bir hoca, ben de onunla tekrar çalışmak istedim. Bir sistem arasına gireceğim. Çok motiveyim. Antrenmanları ve maçları bekliyorum. Benim görevim sahada" dedi.
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