Veterinere cinsel saldırıda karar! 9 yıl hapis

Ankara'da bir kadın veteriner hekimin, çalıştığı hayvan hastanesinde cinsel saldırıya uğramasına ilişkin davada yargılanan eski Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili'ye 9 yıl hapis cezası verildi, diğer iki sanığın beraatine hükmedildi.
Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Bilgili, veteriner hekim Serkan Durmaz, cinsel saldırıya ilişkin delilleri karartmakla suçlanan jinekolog Hüseyin Şenyurt, mağdur Ç.B. ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmayı mağdurun ailesinin arasında bulunduğu bir grup da takip etti.
Mahkeme başkanı, önceki celse savcının esas hakkındaki görüşünü sunduğunu belirterek, buna ilişkin taraflara diyeceklerini sordu.
Sanık Şenyurt, sanık Bilgili ile Durmaz'ı daha önce tanımadığını, olay günü mağdur ile muayenehaneye geldiklerini söyledi.
Ç.B'yi yüzeysel şekilde muayene ettiğini belirten Şenyurt, iddia edildiği gibi delil karartacak girişimde bulunmadığını öne sürdü.
Sanık Durmaz da hayvan hastanesine gittiğinde Ç.B ile sanık Bilgili'nin alkollü olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine kendisine gelmesi için Ç,B'ye serum taktığını söyledi.
Bunun dışında mağdura yönelik eyleminin olmadığını iddia eden Durmaz, beraatini talep etti.
Sanık Bilgili ise önceki beyanlarını yinelediğini belirterek, Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunmadığını, iftiraya maruz kaldığını öne sürdü.
Ç.B'nin avukatları da dava dosyasındaki adli tıp raporuna göre cinsel saldırının yapıldığına dikkati çekerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Bilgili'ye "cinsel saldırı suçundan" 9 yıl hapis cezası verdi.
Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Bilgili'nin tutuklanmasına karar verildi.
Sanıklar Serkan Durmaz'ın cinsel saldırı suçuna iştirak, hürriyeti tahdit, tehdit ve hakaret, Hüseyin Şenyurt'un da delilleri karartma suçlarından beraati kararlaştırıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bilgili, 2019'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan Ç.B'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı Serkan Durmaz ve jinekolog Hüseyin Şenyurt hakkında, cinsel saldırı, cinsel saldırıya iştirak, hürriyeti tahdit, tehdit, hakaret ve suç delillerini karartma suçlarından dava açılmıştı.
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