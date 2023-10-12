Son dakika haberi: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kentte başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu
AFAD verilerine göre saat 14.04'te merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Akçift ilçesinde 4.6 büyüklüğü olarak açıkladı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Van'da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.