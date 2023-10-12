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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM HABERİ: AFAD duyurdu! Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika haberi: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem

        Van'ın Tuşba ilçesinde saat 14.04'te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kentte başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:42
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        Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem
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        AFAD verilerine göre saat 14.04'te merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Van'ın Akçift ilçesinde 4.6 büyüklüğü olarak açıkladı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Van'da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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        #van deprem
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