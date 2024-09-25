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        Haberler Gündem Güvenlik Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

        Son dakika haberi Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında gerçekleştirilen 'Gürz-16' operasyonunda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 10:24 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:04
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        Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çıtak ilçesinde gerçekleştirilen 'Gürz-16' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Teröristin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmanı devam ettiğini belirten Yerlikaya, açıklamasında "Hainlere nefes aldırmayacağız. Operasyonlarımız yaz kış demeden, yılın 365 günü devam edecek. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verdi.

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