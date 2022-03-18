Scooter ve kuryelere trafiğe çıkma yasağı!

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular; beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün saat 17.30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecek" dedi.