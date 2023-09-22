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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!

        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!

        İstanbul Başakşehir'deki vale cinayeti soruşturması kapsamında aranan şüphelilerinden Ö.T., Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı. Ö.T.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini verdiği, parmak izi kontrolünde gerçek kimliğinin ortaya çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:02
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        Vale cinayeti soruşturmasında flaş gelişme!
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        Edirne'nin Meriç ilçesinde, Meriç Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu. Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

        KARDEŞİNİN İSMİNİ SÖYLEDİ

        AA'da yer alan habere göre isminin F.T. olduğunu söyleyen şüphelinin, yapılan parmak izi kontrolünde kardeşine ait bilgileri veren Ö.T. olduğu belirlendi.

        ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelinin UYAP sorgusunda, Başakşehir'de 19 Ağustos'ta bir valenin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "Bir suçu gizleme, başka bir suçun delillerini gizleme yada yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

        İFADESİ ALINIP TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınıp tutuklandı.

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        #vale cinayeti
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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