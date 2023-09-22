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Edirne'nin Meriç ilçesinde, Meriç Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu. Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

KARDEŞİNİN İSMİNİ SÖYLEDİ

AA'da yer alan habere göre isminin F.T. olduğunu söyleyen şüphelinin, yapılan parmak izi kontrolünde kardeşine ait bilgileri veren Ö.T. olduğu belirlendi.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin UYAP sorgusunda, Başakşehir'de 19 Ağustos'ta bir valenin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "Bir suçu gizleme, başka bir suçun delillerini gizleme yada yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

İFADESİ ALINIP TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınıp tutuklandı.

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