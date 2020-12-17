Vahşet bitmiyor! Köpeğini sopayla dövdü

Olayda, Sarayönü ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, müstakil evin bahçesinde havlama sesi duydu. Evin bahçesine baktığında, iple bağlı olan köpeğe bir kişinin sopayla vurduğunu görünce bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

DHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Sarayönü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hareke geçti. Polis kimliğini belirlediği köpeği sopayla döven S.T.´yi gözaltına aldı.

S.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Sopayla dövüldükten sonra baygınlık geçirdiği anlaşılan köpek ise koruma altına alındı.