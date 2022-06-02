Uzman çavuşu araçta öldürdüler!

Hatay'ın Altınözü ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Karbeyaz Jandarma Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yapan jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Özkan (27), salı sabahı nöbeti teslim ederek istirahate ayrıldı.

DHA'da yer alan habere göre Özkan, aynı günün akşamı ilçeye bağlı Sofular mevkiinde, kiraladığı aracın içinde tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

Başına isabet eden mermiyle hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi, otopsinin ardından gönderildiği memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüseyin Özkan'ın öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.