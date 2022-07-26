Üvey oğlunu vurdu! Dehşeti yaşadı!

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2332 sokak üzerinde, edinilen bilgiye göre; Abdullah V., daha önce arasında alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan üvey oğlu Mehmet Karaduman'ın evinin oraya elinde pompalı tüfekle gelerek tartışmaya başladı.

3 EL ATEŞ EDEREK YARALADI

İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah V, 3 el ateş ederek Mehmet Karaduman'ı yaraladı.

ÜVEY BABAYA MEYDAN DAYAĞI

Silah sesi üzerine olay yerine koşan Karaduman'ın akrabaları Abdullah V.'i darp etti. Öte yandan pompalı tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan 3 yaşındaki Elif Sena U.'a isabet etti. Aile bireyleri 3 yaşındaki Elif Sena U.'ı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

Parkta bulunan diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İki şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Pompalı tüfekle bacağından ve göğüs kısmından yaralanan Mehmet Karaduman'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 3 yaşındaki Elif Sena U.'ın ise kolundan ve bacağından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi ise devam ediyor.