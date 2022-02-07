Üsküdar'da bir binada patlama! Yaralılar var

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Üsküdar'daki binada saat 13.30 sıralarında büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamayla 4'üncü kattaki dairede büyük hasar oluştu.

Çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TÜRKMEN'DEN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Habertürk'ten Uzay Kesmen'e yaptığı açıklamada patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Türkmen, "Patlama sonrası 6 bina tahliye edildi. Ölen vatandaşımız yok. 3 yaralımız var. 2'sinin durumu çok hafif. Biri patlamanın şiddetiyle pencereden yere düşüyor. Kırıkları var. Diğer yaralılarımız bina içinde yaralananlar. Bize gelen ilk bilgiye göre patlamanın nedeni doğalgaz." dedi.

"BULUNDUĞU KATTA GAZ DAĞILIMI YAŞANMIŞ"

Yangın Risk Uzmanı Cemal Kozacı: "Doğalgaz yakan cihazlarda, herhangi bir şekilde alev kesildiğinde otomatik kapatma tertibatlarının olması gerekiyor. Yani gazın gelişini kapatan bir düzenek olmalı. Ayrıca doğalgazla ilgili tadilatlar da İGDAŞ'ın denetiminde yapılmalı. Bu patlamaya bakarsak, sadece bulunduğu katta duvarların yıkılarak enerjinin dışarı çıktığını görüyoruz. Yani patlamanın şiddeti bulunduğu katı etkilemiş. Bulunduğu katta gaz dağılımı yaşanmış."

İLK BİLGİLERE GÖRE PATLAMANIN DOĞALGAZ KAYNAKLI OLDUĞU BELİRLENDİ

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin verdiği ilk bilgiye göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunu söyledi.

Patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının dışa doğru çöktüğünü, kolonların şimdilik ayakta durduğunu belirten Demiryürek, "Öndeki binalar dahil, bu binaları boşaltmış durumdayız. İlk belirlemelere göre 4 yaralı var. İtfaiye ekipleri şu anda binanın içinde ama ihtiyatlı çalışmak durumundayız. Şu ana kadar başka yaralıya ulaşılamadı. Yaralılardan ikisinin durumu nispeten hafif, diğer ikisinin daha ağır. Hastaneye intikalleri sağlandı. 112, İGDAŞ, Üsküdar Belediyesi teknik ekipleri olay yerinde." ifadesini kullandı.

Durumu ağır olan 2 kişinin, patlama sırasında evde bulunduğunu ifade eden Demiryürek, "Olay yerine geldiğimde ben de gördüm patlamanın etkisiyle binanın üst katından aşağı düşmüş bir vatandaşımız. 6 itfaiye personeli, ihtiyatlı bir şekilde binada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Nüfus Müdürlüğü ekiplerimiz de bizdeki bilgiler üzerinden binada yaşayan vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak binada olup olmadıklarını teyit ediyorlar." diye konuştu.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin binadaki enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri de binada ve patlamanın meydana geldiği dairede inceleme başlattı.

Çevik kuvvet ekipleri de patlamanın meydana geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.