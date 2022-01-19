Luis Campos, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

57 yaşındaki Portekizli sportif direktör, Marsilya'dan kalkan uçakla saat 17.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Galatasaray Kulübü'ndeki görevi henüz belli olmayan ve başkan Burak Elmas ile görüşmek için İstanbul'a gelen Campos, sarı kırmızılı takımın yarın oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasını da tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın sportif direktörlük gündemindeki Luis Campos'un keşfettiği bazı futbolcular:

* Kylian Mbappe

* Radamel Falcao

* James Rodriguez

* Joao Moutinho

* Thomas Lemar

* Fabinho

* Anthony Martial

* Ricardo Carvalho

* Bernardo Silva

* Tiemoue Bakayoko