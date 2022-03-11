Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

İstanbul Fatih'te bulunan Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

"20 SANTİMETRE DERZ AÇIĞI MEYDANA GELDİ"

Konu ile ilgili açıklama yapan bir İBB yetkilisi, "Burası açılıp kapanabilen bir köprü. Fırtınadan ve lodostan dolayı bu olağan bir şey. Şu anda 20 santimlik bir açıklık var. Çalışmanın ardından en azından 1 şeridi trafiğe açmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.