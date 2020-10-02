HABERTURK.COM

Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi, Mehmet Akif Mahallesi, İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrendi.

Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşı Oğuzhan Üzel'i de alıp eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre Demirel'i, konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç(71) ile oğulları Adil Koç(48) ve İsa Koç (46) demir çubuk ve sopalarla dövdü.

Ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversiteli genç, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti. Konya Cumhuriyet savcılığı tarafından baba ve 2 oğlu için müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmış ve iddianame mahkeme başkanlığı tarafından kabul edilmişti.

İddianamede baba ve oğullarının 'fikir birliği içinde hareket ederek kasten öldürme' suçunu işledikleri anlatılarak, ölen Demirel'in elinde demir anahtar bulunması nedeniyle cezada 'haksız tahrik' indirimi uygulanması gerektiği ifade edildi. Yargılama sonunda mahkeme heyetinin, haksız tahrik indirimi uygulayarak ceza vermesi halinde 3 şüpheli 12 yıldın 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

MAKTÜLÜN AİLESİNE SALDIRI İHBARI

3 zanlı bugün Konya adliyesi 1. Ağır ceza mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Polisin Demirel ailesine yönelik saldırı olacağı ihbarı alması üzerine başta duruşmanın kapılacağı kata ve duruşma salonuna kimse alınmadı. Duruşmaya 3 zanlı SEGBİS sistem ile katılırken taraf avukatları ile öldürülen Mehmet Ali Demirel’in annesi katıldı.

"TÜM YARALARI DUVARDAN DÜŞÜNCE OLDU"

Zanlılardan İsa Koç olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek ‘Mehmet Ali çok efendi, saygılı, sakin bir çocuktu. Aramız çok iyiydi. Ben ona ağabeylik yaptım. Maddi manevi her konuda destek oldum. Olay günü ben geldiğimde babama elindeki bir demir parçasını sallıyordu. Araya girdim. Ben orda 30 saniye ancak bulundum. Dışarı çıkıp polisi çağırdım. Mehmet Aliye asla vurmadım. Tüm yaraları bahçe duvarından kaçmak isterken yere düşmesi neticesinde oldu. Biz onu dövmedik hatta duvara tırmanmaması ı için defalarca uyardık’ dedi.

"BİZ KENDİMİZİ SAVUNDUK"

Diğer tutuklu zanlı Adil Koç ise olayın Mehmet Alini küfürler ederek babasına saldırması sonucu olduğunu ifade ederek ‘Elinde demir bir cisim vardı. Küfürler edip onu babama sallıyordu. Boğuşma sırasında Onu elinden aldım. Sonra bahçe kapısını kilitledik. Polisi çağırdığımızı anlayınca bahçe duvarına tırmanıp kaçmak istedi. Birkaç denemesinde başarısız olup düştü. Baktık kendini yaralıyor. Duvara tırmanmaması için atletinden tutup aşağı çektim Biz onu dövmedik . Kendimizi savunduk. Kafasındaki kırık ve çatlaklar ile vücudundaki tüm kanamalar duvardan düştüğünde oldu’ ifadelerini kullandı.

Zanlı Hüseyin Koç ise Bahçeden içeri girerken elinde demir bir şey vardı. Bana doğru salladı küfürler etti. Araya oğullarım girdi. Kaçmasın diye bahçe kapısını kilitledik. Oda kaçmak için bahçe duvarına tırmanırken defalarca düştü. Biz onu dövmedik’ dedi.

"YANINA BİR CİSİM ALDIĞINI GÖRMEDİM"

Olay günü Mehmet Ali Demirel’in yanında olan ve tanık olarak ifadesi alınan Oğuzhan Üzel, "O gün olay yerine Mehmet Ali ile birlikte gittik. Mehmet Ali 'Eniştem Ablamı tokatlamış. Eniştemin babası ile bu konuyu 5 dakika konuşalım sonra şehir merkezine gidip playstation oynarız' dedi. Planımız buydu. Olay yerine gittiğimizde Mehmet Ali arabadan indi ama elinde herhangi bir cisim yoktu. Bir süre sonra içerden tanımadığım insanların bağrışma sesi geliyordu. Koştum. Mehmet Ali yerde yatıyordu. Beni, gören bir kişi yakalayın şunu da diye bağırdı ben koşarak kaçtım Polisi aradım" ifadelerine yer verdi

"CEZAEVİNDEN ÇIKAN BİRİ TANIKLIĞIM İÇİN BENİ ARADI"

Cezaevinden çıkan tanımadığı bir kişinin kendisini arayarak olayla ilgili vereceği ifade konusunda kendisinden görüşme talebinde bulunduğunu da dile getiren tanık Oğuzhan Üzel , "Beni tanımadığım biri arayıp cezaevinden yeni çıktığını ve Hüseyin Koç ile Oğulları İsa ve Adil Koç ile cezaevi arkadaşı olduğunu söyleyip olayla ilgili vereceğim ifadeyle ilgili eniştemle görüşmek istediğini ve konuşmasında maddi manevi gereken desteği vereceklerini söyledi. Ben kabul etmedim. Bu konuşmayı kayıt altına aldım." dedi. Kayıt altına alınan konuşma Demirel Ailesinin avukatı Cihat Tanrıkulu tarafından mahkemeye delil olarak sunuldu.

Duruşma zanlıların tutukluluk hallerinin devamı ile delillerin toplanması, Mehmet Ali Demirel’in ölümüne neden olan yaralanmaların darbe sonucumu yoksa düşme sonucumu olduğunun tespit edilerek bildirilmesi için Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.