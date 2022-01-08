Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yasin Kol, Murat Şener, Murat Temel

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Kartal Kayra Yılmaz, Serkan Göksu, Mrsic (Dk. 65 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Camara (Dk. 72 Napoleoni), Bammou (Dk. 74 Del Valle)

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Taş, Diogo, Musa Nizam, Atila Turan, Mandjeck, Omolo (Dk. 27 Alpay Çelebi), Yiğit Ali Bayrak, Benhur Keser, Diop, Pereira

Gol: Dk. 90+1 Napoleoni (Penaltıdan) (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Omolo, Dk. 44 Benhur Keser, Dk. 88 Pereira, Dk. 90 Atila Turan (Kocaelispor), Dk. 48 Mrsic, Dk. 84 Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Kocaelispor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.