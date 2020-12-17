Ula Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Gölcük Mahallesi'nde ev ziyaretleri yapan 62 yaşındaki Akkaya, bu sırada fenalaştı.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki çocuk babası AK Parti'li Akkaya'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.