Ukrayna: Rus uçağını düşürdük

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu.

Pek çok bölgede patlama sesleri duyulurken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de siren seslerinin duyulduğu ifade edildi.

Patlamalardan bir süre sonra Ukrayna Ordusu "Hava savunma sistemimiz toplam 5 uçak ve 1 helikopterin vurdu" dedi. Rusya ise, Rus uçaklarının Ukrayna tarafından vurulduğu iddialarını 'asılsız' olarak nitelendirerek reddetti.