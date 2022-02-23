Zelenskiy'den AB için 'aday statüsü' talebi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklamasında "Biz Avrupa'nın ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz. Bizimle dayanışma içinde olan herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün son derece önemli bir sinyal aldık Ukrayna toplumundan. Fikirlerimizin desteklenmesinden memnuniyet duyuyorum. Polonya'nın da desteği ile birlikte Avrupa Birliği için Ukrayna'ya aday ülke statüsünün verilmesini rica ediyoruz. Dostlarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

POLONYA VE LİTVANYA DESTEK VERMİŞTİ

Polonya ve Litvanya liderleri bugün yaptıkları açıklamada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği için aday ülke statüsünü hak ettiğini ifade etmişti.