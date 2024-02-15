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        Haberler Gündem SON DAKİKA HABERİ: UKOME'den yeni taksi kararı!

        Son dakika haberi UKOME'den yeni taksi kararı!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen 1755 araçtan 1038'inin normal taksiye çevrilmesine karar verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:18
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        UKOME'den yeni taksi kararı!
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        UKOME Toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre toplantıda, taksi dolmuş ve minibüsten 8+1 taksiye dönüşen 1755 aracın dönüşüm taahhüt maddesinde değişiklik öneren gündem maddesi görüşüldü.

        Gündem maddesinde, 1755 araçtan 1038'ine, normal taksi olan 4+1'e geçme hakkı tanınırken, 717 aracın ise aynı şekilde 8+1 olarak faaliyet göstermeye devam etmesi teklif edildi.

        Söz konusu teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

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