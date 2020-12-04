Uğur böceği istilasının nedeni ortaya çıktı

DHA

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sırt Mahallesi, Kavak Mahallesi, Yukarı Çamlıca Mahallesi, Dikkaya köyü, Behice köyü ve Topluca köyüne uğur böcekleri dadandı.

DHA'nın haberine göre, uğur böceklerini ilk gördüklerinde durumdan rahatsız olmayan mahalle sakinleri, zaman geçtikte artan uğur böceği sayısı karşısında şaşkınlığa uğradı. Evlerin açık camlarından odalara kadar uğur böceklerinin hızla artan sayıları tedirginliğe sebep oldu. Rize İl Tarım Müdürlüğü ekipleri şikayetlerin yoğun olduğu Sırt Mahalle'ye giderek inceleme yaptı. İncelemeler sonucunda, Asya uğur böceği olduğu anlaşılan türün zararlı olmadığı belirlendi.

‘UĞUR BÖCEĞİ GÖRDÜĞÜNÜZDE SEVİNİN’

Rize Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Sonay Bilgili, bu bölgede görülen böceklerin Asya uğur böceği olduğunu ve türün faydalı böcek grubu içerisinde yer aldığını söyledi.

Bilgili, "Bu böceğin diğer uğur böceklerinden farkı baş kısmındaki M veya W şeklindeki işarettir. Ayrıca diğer uğur böceklerinin üzerinde 7 siyah nokta varken bu böcek de 15 ile 21 arasında siyah nokta vardır. Biraz sürü halinde yaşayıp istilacı bir böcek olduğundan vatandaşlar tedirgin olabiliyorlar. Aslında tedirgin olacak hiçbir şey yok. Bunlar faydalı böcek grubundadır. Kendinden küçük olan böcekleri yerler.

İnsanlara hiçbir zararı yoktur, ev içinde ürüyemezler, yiyeceklere dokunmazlar, ahşaba zarar vermezler. Bu böceği aslında tarlalarımız da veya evlerimizde gördüğümüz zaman daha çok sevinmemiz gerekiyor çünkü bu böceklerin varlığı doğal ortamın dengeye geldiğini ve ekosistemin artık düzene girdiğini anlatıyor. Bu böcek Asya'da, Amerika'da, Gürcistan taraflarında doğaya salım yapılıyor. Kullanılan kimyasalların etkisinin azaltılması ve doğal dengenin yerine oturması amaçlanıyor. Bu yüzden de biz bahçelerinizde bu böcekleri gördüğümüz zaman tedirgin olmak yerine sevmeliyiz” dedi.

‘ENDİŞEMİZ SONA ERDİ’

Sırt Mahallesi Muhtarı Yalçın Şahin de “Mahallemizde son dönemlerde bir uğur böceği yoğunluğu yaşadık ve yararlı ya da zararlı olduğunu bilmediğimiz için bu durumdan tedirgin olduk. Tarım Müdürlüğü’nden yetkililer geldiler. Bize bu böceği anlattılar. Çok faydalı bir böcek olduğunu anladık. Doğada dengeyi sağlıyormuş. Bütün endişemiz ve tedirginliğimiz sona erdi” diye konuştu.