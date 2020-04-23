Koronavirüs nedeniyle dünya çapında futbol kulüpleri ekonomik sıkıntı yaşarken UEFA'dan yeni bir karar geldi. Buna göre; 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden ülkelerde forma giyen oyuncuların kulüplerine yapılan ödemeler erkene alındı.

UEFA'dan yapılan açıklamada EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan ve turnuva dışı kalan toplam 39 ülkenin oyuncuları için kulüplere toplamda 50 milyon euro ödenecek. Play-off mücadelesi yapacak olan 16 ülkeye ise 17,7 milyon euro gönderilecek. Bu ülkeler maçlarını yaptıktan sonra 2,7 milyon euro daha dağıtılacak.

55 üye ülke federasyonundan 676 kulübe 3 bin 200 euro'dan 630 bin euro'ya kadar farklı ödemeler yapılacak. Burada hangi takımdan milli takımlara kaç oyuncu gittiği baz alınıyor.

Kararla ilgili konuşan UEFA Başkanı Ceferin, "Avrupa kulüpleri, milli takım müsabakalarımızın ayrılmaz bir parçası. Sonuç olarak, milli takım rekabet gelirlerimizin payı, bu oyuncular için oyuncuları gönderen kulüplere dağıtılıyor. Birçok kulübün özellikle nakit akışları ile mali sorunlarla karşılaştığı bu zor zamanlarda, kulüplerin bu ödemeleri mümkün olan en kısa sürede almasını sağlamak bizim görevimizdi" dedi.