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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Osmaniye'de tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!

        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 27 yaşındaki Tufan Alişan, evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Polis ekipleri, Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 28.10.2023 - 10:54
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        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
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        Osmaniye'de olay, dün akşam Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde meydana geldi. Tufan Alişan'dan (27) haber alamayan yakınları, kontrol etmek için yalnız yaşadığı eve geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        EVDE HAREKETSİZ OLARAK BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre evde Alişan'ı hareketsiz bulun yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        SOPAYLA DÖVÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        Gelen sağlık ekibi, Tufan Alişan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sopayla dövüldüğü saptanan Alişan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü.

        ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Polis, Alişan'ın son görüştüğü saptanan arkadaşı F.D.'yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Osmaniye
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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