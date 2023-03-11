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Son dakika haberi Türkiye’deki en üst düzey terörist öldürüldü!

Terör örgütünün sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya öldürüldü.

Giriş: 11.03.2023 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye’deki en üst düzey terörist olan
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda "Türkiye’deki en üst düzey terörist olan Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya"nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Bestler-Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da operasyon hakkında bilgi verildi.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığına ait unsurlarca 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDU

7 Mart tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam Çubuk (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında, çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesedin, yurt içindeki en üst düzey terörist olan kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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