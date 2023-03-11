İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da operasyon hakkında bilgi verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda "Türkiye’deki en üst düzey terörist olan Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya"nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

7 Mart tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam Çubuk (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında, çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyeti sırasında bulunan cesedin, yurt içindeki en üst düzey terörist olan kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.