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        Haberler Gündem Son dakika haberler: Turizmin başkenti Bodrum'da 24 saatlik su kesintisi! - Bodrum haberleri

        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!

        Muğla'nın, turistik ilçesi Bodrum'un 26 noktasında, barajların su alımına kapatılmasının ardından 24 saatlik su kesintisi başladı. Bugün saat: 06.00'da başlayan kesinti yarın saat 06.00'da son bulacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:51
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        Turizmin başkentinde 24 saatlik su kesintisi!
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        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da dip seviyeye düşen ve su alımına kapatılan Mumcular ile Geyik barajları nedeniyle, su kesintileri yaşanıyor.

        SAAT: 06.00'DA KESİNTİ BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda, Bodrum genelinde bugün saat 06.00'dan itibaren 26 farklı noktada 24 saatlik su kesintisi başladı.

        NERELERDE KESİNTİ OLACAK

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MUSKİ) yapılan açıklamada, su kesintisi yaşanan bölgeler şöyle: "Kumbahçe Üst Kotları, Yalıkavak Tilkicik mevkii, Koyunbaba DYP 4, Yokuşbaşı Üst Kotları, Umurça üst kotları, Koyunbaba DYP 5-6 şebekesi Üst Kotlar, Çırkan, Geriş Erdemil Bölgesi, Bitez Üst Kotlar, Gümüşlük Üst Kotlar, Peksimet Alt Kot Kadıkalesi Sahil Bölgesi, Müskebi Köy içi, Turgutreis Eski Otogar Üstü Bölgesi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı Bölgesi, Karabağ, Türkbükü Üst Kotlar, Torba Üst Kotlar, Gölköy Üst Kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurça, Kumbahçe, Küçükbük Üst Kotlar, Gündoğan ve Farilya Üst Kotlar, Kızılburun Mevkii Tankay Depo."

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