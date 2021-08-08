Minibüs uçuruma yuvarlandı: 8 ölü

DHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, bugün saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Kemalpaşa'dan Kınık yönüne giden ve içerisinde türbe ziyaretinden dönen vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki 35 L 1610 plakalı servis midibüsü, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre, takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından fark edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralıları Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Yine Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada şu bilgilere yer verdi: "Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."