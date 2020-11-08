Trump'tan bir açıklama daha!

Son dakika: Trump'tan bir açıklama daha! "İddialar incelenmeli" - Haberler

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ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Donald Trump seçimde hile yapıldığını iddia ederek, "İddialar incelenmeli dedi.

ABD'de yapılan başkanlık seçimini kaybeden Donald Trump, Twitter'dan, "Hile yapıldığına dair pek çok beyan var. İddialar incelenmeli" dedi.

Trump oyların çizelgeye yeni geçirilmeye başlandığını ifade ederek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki iddialara bakmalıyız. Seçmen sahtekarlığı yapıldığına dair birçok yazılı beyan görüyoruz. Bu ülkede seçimin problemli olduğu bir tarihe sahibiz.”

Donald Trump, Biden tarafını suçlayarak "Bu insanların hırsız olduğuna inanıyoruz" dedi. Trump, "Bu çalıntı bir seçimdi. İngiltere'deki anketör bu sabah, bunun açıkça çalınmış bir seçim olduğunu, Biden'ın bu eyaletlerin bazılarında Obama'yı geride bıraktığını hayal etmenin imkansız olduğunu yazdı" ifadelerini kullandı.